В Петербурге отмечает юбилей звезда ТЮЗа

Сегодня отмечает юбилей один из самых известных актеров Петербурга. С 75-летием поздравляют народного артиста РСФСР Николая Иванова. В родном ТЮЗе он сыграл 80 ролей. Сумел завоевать любовь самых сложных и требовательных юных зрителей. Коллеги скажут слова благодарности на творческом вечере, который состоится сегодня на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева.

Николай Иванов раскрыл секрет этой необычной сцены в виде полуарены еще 55 лет назад, когда впервые вышел на новенькие подмостки. Именно тогда ради ленинградских мальчишек и девчонок на четверть века актер превратился в Ивана-дурака.



Тогда в 60-х, словно как в сказке, для него открылась и дверь в кино. Иванов снялся в совместном советско-итальяно-английском фильме Калатозова «Красная палатка», и по первоначальному сценарию у него должны были быть совместные сцены с Клаудио Кардинале и Шоном Коннери. Тут точно скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается.



Николай Иванов, народный артист РСФСР: «Съемки происходили в Италии. А по тем временам оформить документы было целой историей. Тем более в капиталистическую страну. В итоге документы очень долго шли, и съемки там уже закончились».



И всё-таки по жизни Николая Иванова нес свой конек-горбунок. Режиссеры телеэпопеи «Вечный зов» искали своего Ивана, который точно по типажу должен быть, как в ершовской сказке. Однако в ленинградский ТЮЗ Краснопольский и Усков не заглядывали, а фильм «Красная палатка» посмотрели.



Николай Иванов, народный артист РСФСР: «Они вытащили меня в Москву. Я вошел в кабинет. И Краснопольский говорит Ускову, что я снимался у Калатозова. Мол, я типичный Иван Савельев».



Актер до сих пор благодарит судьбу за возможность сыграть в фильме, который и сегодня не сходит с экранов. Не говоря уже о великолепных партнерах. А с такими актерами как Вельяминов и Лапиков Иванов жил несколько месяцев в уральской деревянной избе.



Позже у Иванова были и другие герои на экране — тот же Апраксин в телефильме «Россия Молодая». Но театр он на кино не променял и Горбунка не предал. Последний раз на своего конька сел в 50 лет. Но и сегодня со спектаклем актер не расстается. Теперь он рассказчик.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Павла Рыжкова.