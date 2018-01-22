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    Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов вслед за Apple

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    Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов вслед за Apple

    Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов вслед за Apple

    В Италии расследуют намеренное замедление старых смартфонов Samsung для продвижения новых аппаратов.

    В замедлении смартфонов компанию Samsung уличила Итальянская антимонопольная служба. Более того, ведомство подозревает Samsung в сговоре с Apple, против которой также ведется расследование.

    В антимонопольной службе полагают, что компании создали «общую коммерческую политику, использующую недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии». Отмечается, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства, и не не уведомляли пользователей о возможных последствиях, сообщает Independent.

    В Samsung в свою очередь заявили, что не уменьшали производительность процессора за счет обновления прошивки.

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    Напомним, в конце декабря 2017 года Apple призналась в намеренном занижении скорости работы старых моделей iPhone. В компании заявили, что делали это, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Однако пользователи, узнав об этом, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые гаджеты. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России.

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