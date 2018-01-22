Под Петербургом разыграли операцию «Искра»

На Синявинских высотах воссоздали кровопролитные бои января 1943 года.

Впервые военно-историческая реконструкция проходила именно в том самом месте, где 75 лет назад удалось прорвать блокаду и соединить войска Ленинградского и Волховского фронтов.



Правда, в основном сражения операции «Искра» проходили в лесах и болотах. Поэтому для масштабной реконструкции поблизости огородили поле. Организаторы стремились восстановить в мельчайших деталях и то, как «Искру» готовили в тайне от противника, и то, как советские бойцы эшелон за эшелоном прорывали оборону немцев.



На реконструкцию приехали сотни жителей Петербурга и области. В определенный момент на въезде в Кировск даже образовалась пробка. Самые предусмотрительные зрители вооружились стульями, стремянками и мощными биноклями.