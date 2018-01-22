В Москве убирают бетонные блоки от подземных переходов

В Москве начали демонтировать бетонные блоки, установленные у подземных переходов и станций метропо в канун Нового года.
По решению столичных властей, до конца года заградительные сооружения останутся в местах, где круглосуточно много людей. В частности, у Большого театра, на Красной и Манежной площадях, а также на Площади Революции.
Во всех остальных местах, где массовых мероприятий пока не проходит, бетонные блоки будут убраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Напомним, бетонные блоки были установлены к началу новогодних каникул для обеспечения безопасности граждан. Заградительные сооружения установили более чем на 300 площадках массовых новогодних гуляний. Всего в Москве было установлено порядка 800 бетонных блоков на ярмарках, праздничных площадках и в других многолюдных местах, а также у станций метрополитена и подземных переходов.
На решение установить бетонные блоки повлияло и ДТП, случившееся 25 декабря прошлого года. Тогда пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.
Во всех остальных местах, где массовых мероприятий пока не проходит, бетонные блоки будут убраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Напомним, бетонные блоки были установлены к началу новогодних каникул для обеспечения безопасности граждан. Заградительные сооружения установили более чем на 300 площадках массовых новогодних гуляний. Всего в Москве было установлено порядка 800 бетонных блоков на ярмарках, праздничных площадках и в других многолюдных местах, а также у станций метрополитена и подземных переходов.
На решение установить бетонные блоки повлияло и ДТП, случившееся 25 декабря прошлого года. Тогда пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.
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