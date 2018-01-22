Керимов вернулся в Россию из Франции и встретился с Матвиенко

Сенатор Сулейман Керимов, который был задержан во Франции, на выходные приехал в Россию с разрешения органов правосудия.
В России Керимов провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В Совфеде подчеркнули, что Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. В связи с этим отмечается, что сенатор не собирается скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию, передает «Интерфакс».
Напомним, Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. С сенатора взяли подписку о невыезде.
А в конце декабря стало известно, что Москва обратилась к Франции с просьбой позволить Керимову вернуться на родину, чтобы он мог исполнять свои обязанности сенатора. При этом подчеркивалось, что Керимов будет продолжать сотрудничать с французскими органами следствия, приезжая во Францию при необходимости.
В Совфеде подчеркнули, что Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. В связи с этим отмечается, что сенатор не собирается скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию, передает «Интерфакс».
Напомним, Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. С сенатора взяли подписку о невыезде.
А в конце декабря стало известно, что Москва обратилась к Франции с просьбой позволить Керимову вернуться на родину, чтобы он мог исполнять свои обязанности сенатора. При этом подчеркивалось, что Керимов будет продолжать сотрудничать с французскими органами следствия, приезжая во Францию при необходимости.
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