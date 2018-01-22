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    Трое россиян вошли в рейтинг самых перспективных людей Европы до 30 лет

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    • Фото: Denis Fedoryaev, Гульназ Хусаинова, Tatyana Kozhevnikova / facebook.com
    Трое россиян вошли в рейтинг самых перспективных людей Европы до 30 лет

    Трое россиян вошли в рейтинг самых перспективных людей Европы до 30 лет

    Трое россиян вошли в рейтинг самых перспективных людей Европы до 30 лет
  • Фото: Denis Fedoryaev, Гульназ Хусаинова, Tatyana Kozhevnikova / facebook.com

    • Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет, который ежегодно составляет журнал Forbes.

    Всего в рейтинг, в котором представлены самые перспективные бизнесмены, изобретатели, стартаперы, ученые, спортсмены, деятели искусства, журналисты и ретейлеры моложе 30 лет, вошли более 300 человек из 34 европейских стран, сообщает Forbes.

    Россиян в списке оказалось трое, и все они делают свой бизнес за пределами нашей страны. В число 30 выдающихся инноваторов, занимающихся финансами, попал россиянин Денис Федоряев — один из основателей работающей в Копенгагене компании Blazar Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес.

    В число молодых инноваторов, которые «изменяют наше представление о шопинге», попала родившаяся в Москве 28-летняя Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания EasySize.

    А в списке 30 молодых европейских предпринимателей, создающих тренды в сфере культуры и искусства, журнал Forbes назвал 28-летнюю россиянку Татьяну Кожевникову. Она основала в центре Лондона магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.

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