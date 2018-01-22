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    В Петербурге морозы сменятся оттепелью. Санкт-Петербург, зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге морозы сменятся оттепелью

    В Петербурге морозы сменятся оттепелью

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    В Петербурге морозы сменятся оттепелью

    В Петербурге морозы сменятся оттепелью

      Синоптики рассказали о повышении температуры воздуха во второй половине недели.

      15-градусные морозы, которые пришли в Северную столицу на выходных, закончатся уже к середине недели. Об этом сегодня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

      Причем к четвергу, 25 января, столбик термометра повысится сразу до плюс 4 градусов. При этом обещают новые метели, но снег сразу будет таять.

      По словам Гидрометцентра, такой плюсовой перерыв будет недолгим. Уже в воскресенье температура опять понизится.

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