В Петербурге морозы сменятся оттепелью

Синоптики рассказали о повышении температуры воздуха во второй половине недели.

15-градусные морозы, которые пришли в Северную столицу на выходных, закончатся уже к середине недели. Об этом сегодня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Причем к четвергу, 25 января, столбик термометра повысится сразу до плюс 4 градусов. При этом обещают новые метели, но снег сразу будет таять.



По словам Гидрометцентра, такой плюсовой перерыв будет недолгим. Уже в воскресенье температура опять понизится.