«Это несерьезно»: Пучдемон опроверг заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии

Экс-глава Каталонии заявил, что публикации о возможных связях России с референдумом о независимости региона не имеют ничего общего с действительностью.
Карлес Пучдемон опроверг сообщения испанских СМИ, подчеркнув, что вопрос о связях с Россией «не относится к сегодняшней повестке дня».
Карлес Пучдемон: «Многие испанские издания публиковали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьезно».
Кроме того, выступая на конференции в Копенгагенском университете, Пучдемон заявил, что не намерен «капитулировать перед авторитаризмом, несмотря на угрозы Мадрида», и сообщил о скором формировании нового правительства Каталонии, передает ТАСС.
Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ заявили о наличии «российского следа» в каталонском кризисе. В частности, утверждалось, что русские хакеры якобы помогали поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме. В ответ в Москве напомнили, что журналистская культура не позволяет распространять липовые новости, подчеркнув, что ситуация в Каталонии является внутренним делом Испании.
Надо сказать, что против Пучдемона в Испании выдвинуты обвинения в организации мятежа, неподчинении властям и растрате государственных средств. Покинувший Испанию политик нашел убежище на территории Бельгии. Сегодня он прибыл из Брюсселя в Копенгаген.
Карлес Пучдемон: «Многие испанские издания публиковали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьезно».
Кроме того, выступая на конференции в Копенгагенском университете, Пучдемон заявил, что не намерен «капитулировать перед авторитаризмом, несмотря на угрозы Мадрида», и сообщил о скором формировании нового правительства Каталонии, передает ТАСС.
Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ заявили о наличии «российского следа» в каталонском кризисе. В частности, утверждалось, что русские хакеры якобы помогали поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме. В ответ в Москве напомнили, что журналистская культура не позволяет распространять липовые новости, подчеркнув, что ситуация в Каталонии является внутренним делом Испании.
Надо сказать, что против Пучдемона в Испании выдвинуты обвинения в организации мятежа, неподчинении властям и растрате государственных средств. Покинувший Испанию политик нашел убежище на территории Бельгии. Сегодня он прибыл из Брюсселя в Копенгаген.
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