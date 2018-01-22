Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    «Это несерьезно»: Пучдемон опроверг заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии

    2 комментария
    «Это несерьезно»: Пучдемон опроверг заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии

    «Это несерьезно»: Пучдемон опроверг заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии

    «Это несерьезно»: Пучдемон опроверг заявления о влиянии РФ на референдум в Каталонии
  • Фото: Reuters © 2018

    • Экс-глава Каталонии заявил, что публикации о возможных связях России с референдумом о независимости региона не имеют ничего общего с действительностью.

    Карлес Пучдемон опроверг сообщения испанских СМИ, подчеркнув, что вопрос о связях с Россией «не относится к сегодняшней повестке дня».

    Карлес Пучдемон: «Многие испанские издания публиковали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьезно».

    Кроме того, выступая на конференции в Копенгагенском университете, Пучдемон заявил, что не намерен «капитулировать перед авторитаризмом, несмотря на угрозы Мадрида», и сообщил о скором формировании нового правительства Каталонии, передает ТАСС.

    смотреть«Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум
    «Бред»: каталонцы отреагировали на заявление о влиянии РФ на референдум
    Отметим, что ранее некоторые испанские СМИ заявили о наличии «российского следа» в каталонском кризисе. В частности, утверждалось, что русские хакеры якобы помогали поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме. В ответ в Москве напомнили, что журналистская культура не позволяет распространять липовые новости, подчеркнув, что ситуация в Каталонии является внутренним делом Испании.

    Надо сказать, что против Пучдемона в Испании выдвинуты обвинения в организации мятежа, неподчинении властям и растрате государственных средств. Покинувший Испанию политик нашел убежище на территории Бельгии. Сегодня он прибыл из Брюсселя в Копенгаген.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru