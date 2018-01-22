Путин изменил ответ военных на благодарность командира

Президент подписал указ о внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил.
|
10173
В частности, в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится об изменении формы обращения к командиру. Теперь военные на благодарности или поздравления от начальства должны отвечать словами: «Служу/Служим России».
Таким образом, эта фраза стала короче. С 2007 года военным предписывалось отвечать фразой: «Служу/Служим Российской Федерации». А до этого военные говорили: «Служу/Служим Отечеству».
Таким образом, эта фраза стала короче. С 2007 года военным предписывалось отвечать фразой: «Служу/Служим Российской Федерации». А до этого военные говорили: «Служу/Служим Отечеству».
Комментарии