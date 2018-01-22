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    Путин изменил ответ военных на благодарность командира. Путин, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин изменил ответ военных на благодарность командира

    Путин изменил ответ военных на благодарность командира

    2 комментария
    • Фото: Пименов Роман / ТАСС
    Путин изменил ответ военных на благодарность командира

    Путин изменил ответ военных на благодарность командира

    Путин изменил ответ военных на благодарность командира
    • Фото: Пименов Роман / ТАСС

      • Президент подписал указ о внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил.

      В частности, в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится об изменении формы обращения к командиру. Теперь военные на благодарности или поздравления от начальства должны отвечать словами: «Служу/Служим России».

      Таким образом, эта фраза стала короче. С 2007 года военным предписывалось отвечать фразой: «Служу/Служим Российской Федерации». А до этого военные говорили: «Служу/Служим Отечеству».

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