Петербургский хирург рассказал, как пришивал пальцы пострадавшей в бурятской резне семикласснице

Филигранную операцию провели специалисты института Турнера в
Улан-Удэ. Они вернули кровоснабжение и чувствительность отрубленным у девочки пальцам.
Петербургские врачи продолжают спасать учеников, пострадавших в школьной резне в Улан-Удэ. 15-летний подросток ворвался к семиклассникам с топором и бутылкой с зажигательной смесью 19 января. Специалисты из центра имени Алмазова и института Турнера вылетели в столицу Бурятии сразу после трагедии.
На месте не хватало не только медиков, но и специального оборудования. Хирург Сергей Голяна провел многочасовую уникальную операцию и вернулся в Петербург с чувством выполненного долга: ему удалось спасти руку школьнице.
В Бурятию врач специально отправился со своим анестезиологом Натальей Зайцевой. Поскольку петербургское отделение хирургии кисти — единственное в России. О подробностях уникальной выездной операции врач рассказал в интервью НТВ.
Сергей Голяна, руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии НИДОИ им. Турнера: «Девочка была в шоковом состоянии, находилась в реанимации. <…> Наиболее серьезно пострадала рука. Практически полностью были ампутированы два пальца. <…> Мы попробовали восстановить кровообращение в отчлененных пальцах. <…> Операция длилась шесть часов, потому что работа мелкая, кропотливая, длительная. Нам удалось восстановить и артерии, и вены, и нервы пальцев».
На месте не хватало не только медиков, но и специального оборудования. Хирург Сергей Голяна провел многочасовую уникальную операцию и вернулся в Петербург с чувством выполненного долга: ему удалось спасти руку школьнице.
В Бурятию врач специально отправился со своим анестезиологом Натальей Зайцевой. Поскольку петербургское отделение хирургии кисти — единственное в России. О подробностях уникальной выездной операции врач рассказал в интервью НТВ.
Сергей Голяна, руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии НИДОИ им. Турнера: «Девочка была в шоковом состоянии, находилась в реанимации. <…> Наиболее серьезно пострадала рука. Практически полностью были ампутированы два пальца. <…> Мы попробовали восстановить кровообращение в отчлененных пальцах. <…> Операция длилась шесть часов, потому что работа мелкая, кропотливая, длительная. Нам удалось восстановить и артерии, и вены, и нервы пальцев».
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