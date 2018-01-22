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    Осужденного петербургского депутата не могут отправить в тюрьму из-за гипертонии. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, взятки, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсужденного петербургского депутата не могут отправить в тюрьму из-за гипертонии

    Осужденного петербургского депутата не могут отправить в тюрьму из-за гипертонии

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    Осужденного петербургского депутата не могут отправить в тюрьму из-за гипертонии

    Осужденного петербургского депутата не могут отправить в тюрьму <nobr>из-за</nobr> гипертонии

      Вячеславу Нотягу дали три года тюрьмы за взятки, однако плохое самочувствие фигуранта не позволяет этапировать его в места заключения.

      В Петербурге не могут определиться с местом для заключения бывшего депутата Вячеслава Нотяга. Решение суда состоялось на минувшей неделе. Нотяга признали виновным в получении взятки и приговорили к трем годам колонии строгого режима.

      Его должны были взять под стражу в тот же день. Однако из-за отсутствия осужденного сделать этого не смогли. Перед оглашением приговора бывший парламентарий пожаловался на плохое самочувствие.

      Нотяга увезли в больницу на Авангардной улице, где медики зафиксировали высокое давление. Сейчас возле палаты выставлен конвой. Дальнейшей судьбы осужденного не знает и адвокат.

      Вячеслава Нотяга задержали в апреле 2016-го. Поводом для уголовного преследования стали финансовые взаимоотношения с гендиректором строительной фирмы «Воин-В» Олегом Глущенко. По версии следствия, депутат получал больше миллиона рублей от девелопера за невмешательство в проект реновации квартала Ульянка.

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