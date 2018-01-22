Порошенко заявил о «сапоге украинского оккупанта» в Крыму и Донбассе

Пётр Порошенко допустил досадную оговорку во время речи, посвященной Дню соборности Украины.
Украинский президент заявил, что граждане страны отмечают этот праздник с «горьким привкусом» из-за того, что «сапог украинского оккупанта топчет украинскую землю».
Пётр Порошенко, президент Украины: «День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины».
Допустив оговорку, Порошенко поспешил исправиться и заявил о «сапоге российского оккупанта». Впрочем, пользователи соцсетей все равно решили, что это была ошибка «по Фрейду».
Отметим, что для Порошенко эта оговорка стала уже второй за месяц. Ранее во время выступления по случаю Дня дипломатической службы он заявил, что «никто не знает о преступности украинского режима лучше, чем мы — украинцы».
Пётр Порошенко, президент Украины: «День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины».
Допустив оговорку, Порошенко поспешил исправиться и заявил о «сапоге российского оккупанта». Впрочем, пользователи соцсетей все равно решили, что это была ошибка «по Фрейду».
Отметим, что для Порошенко эта оговорка стала уже второй за месяц. Ранее во время выступления по случаю Дня дипломатической службы он заявил, что «никто не знает о преступности украинского режима лучше, чем мы — украинцы».
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