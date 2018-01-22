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    «Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН. Путин, РАН, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН

    «Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН

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    «Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН

    «Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН

      Вопросы развития отечественной науки сегодня обсуждали Владимир Путин и руководитель РАН Александр Сергеев. Разговор шел о главных задачах, которые стоят перед Российской академией наук.

      Сергеев попросил главу государства сделать РАН координатором фундаментальных и поисковых исследований и отметил необходимость увеличения роли организации в регулировании разработок, проводимых в сфере безопасности и обороны страны.

      Президент высоко оценил работу Александра Сергеева, который вступил в должность главы РАН в сентябре прошлого года, и пообещал помочь в осуществлении планов по развитию Российской академии наук.

      Владимир Путин, президент РФ: «Ваше вхождение в эту непростую сферу, на непростую должность руководителя Российской академии наук, такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, все у вас пока получается. Надеюсь, что те направления, о которых мы будем говорить, будут развиваться так, как вы себе представляете».

      Президент пообещал оказать Российской академии наук поддержку.

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