«Все у вас пока получается»: Путин оценил работу нового главы РАН

Вопросы развития отечественной науки сегодня обсуждали Владимир Путин и руководитель РАН Александр Сергеев. Разговор шел о главных задачах, которые стоят перед Российской академией наук.
Сергеев попросил главу государства сделать РАН координатором фундаментальных и поисковых исследований и отметил необходимость увеличения роли организации в регулировании разработок, проводимых в сфере безопасности и обороны страны.
Президент высоко оценил работу Александра Сергеева, который вступил в должность главы РАН в сентябре прошлого года, и пообещал помочь в осуществлении планов по развитию Российской академии наук.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваше вхождение в эту непростую сферу, на непростую должность руководителя Российской академии наук, такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, все у вас пока получается. Надеюсь, что те направления, о которых мы будем говорить, будут развиваться так, как вы себе представляете».
Президент пообещал оказать Российской академии наук поддержку.
Президент высоко оценил работу Александра Сергеева, который вступил в должность главы РАН в сентябре прошлого года, и пообещал помочь в осуществлении планов по развитию Российской академии наук.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваше вхождение в эту непростую сферу, на непростую должность руководителя Российской академии наук, такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, все у вас пока получается. Надеюсь, что те направления, о которых мы будем говорить, будут развиваться так, как вы себе представляете».
Президент пообещал оказать Российской академии наук поддержку.
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