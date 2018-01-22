В Сибири инструкторы-волонтеры ставят на лыжи детей-инвалидов

Волонтеры благотворительного фонда в Новосибирске решили поставить на лыжи тех, кому и обычные движения даются с трудом. С помощью наставников склоны смогли покорить дети-инвалиды . Подобные спуски — не только способ подарить радость тяжелобольным людям, речь идет о программе реабилитации, которая, как уже показали эксперименты, позволяет добиться невероятных результатов.

Бурными возгласами студенты педагогического университета подбадривают своего сокурсника. После двух тренировок Игорь Мельников медленно и неуверенно спускается со склона на горных лыжах. Сопровождающие его инструкторы подсказывали, куда и когда поворачивать, и слегка придерживали ученика.



Игорь Мельников: «Наверное, самое сложное пока — это удержать лыжи ровно, потому что они у меня все время разъезжаются почему-то».



В это же время к подъему на гору готовят маленького Льва Цацуева. Мальчик страдает детским церебральным параличом и не может стоять на ногах. Система ремней и упоров удерживает его от падения.



Со склона участники заезда спускаются с помощью вертикализаторов. По сути, это ходунки со съемными лыжами, коньками или роликами. Устройства можно подогнать под любой рост, поэтому их используют для реабилитации взрослых, подростков и даже маленьких детей.



Новосибирские спортсмены усовершенствовали приспособление с помощью столярных инструментов. Во время спуска тренеру остается лишь подстраховывать своих подопечных специальными поводьями. Поворачивают и останавливаются дети сами.



Владислав Иванов, председатель Новосибирской федерации сноуборда и горнолыжного спорта Новосибирской области: «За час на тренировке включаются такие процессы и такие мышцы глубинные координационные задействованы, которые никак не могут нигде получить такую нагрузку и такую тренировку. Соответственно, эти навыки переходят и в обычную жизнь».



Лыжники опираются на вертикализатор лишь поначалу и постепенно учатся держать равновесие. После нескольких лет занятий иппотерапией и плаванием шестилетний Саша Княжев так и не смог ходить. Улучшения родители заметили, лишь когда сына встал на горные лыжи.