Кандидат в президенты России снялся с выборов в пользу Путина

Кандидат в президенты России от партии «Честно», бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Худяков собрал 105 тысяч подписей в свою поддержку, преодолев необходимый для выдвиженца от непарламентской партии барьер. Коробки с подписями он принес в ЦИК, но там же внезапно объявил, что предвыборную борьбу продолжать не будет.



Роман Худяков: «Я принял решение, что мы должны объединиться вокруг единственного нашего кандидата Владимира Владимировича Путина».



Он заявил, что передает все собранные за него подписи в поддержку Путина. Отметим, сегодня избирательный штаб Путина сообщил, что завершил сбор подписей за него. В поддержку действующего российского лидера на предстоящих президентских выборах высказались более 1,6 миллиона граждан — это более чем в пять раз больше, чем нужно для регистрации самовыдвиженца в ЦИК.