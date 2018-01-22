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    Кандидат в президенты России снялся с выборов в пользу Путина

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Кандидат в президенты России снялся с выборов в пользу Путина

    Кандидат в президенты России снялся с выборов в пользу Путина

    Кандидат в президенты России снялся с выборов в пользу Путина
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Кандидат в президенты России от партии «Честно», бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

    Худяков собрал 105 тысяч подписей в свою поддержку, преодолев необходимый для выдвиженца от непарламентской партии барьер. Коробки с подписями он принес в ЦИК, но там же внезапно объявил, что предвыборную борьбу продолжать не будет.

    Роман Худяков: «Я принял решение, что мы должны объединиться вокруг единственного нашего кандидата Владимира Владимировича Путина».

    Он заявил, что передает все собранные за него подписи в поддержку Путина. Отметим, сегодня избирательный штаб Путина сообщил, что завершил сбор подписей за него. В поддержку действующего российского лидера на предстоящих президентских выборах высказались более 1,6 миллиона граждан — это более чем в пять раз больше, чем нужно для регистрации самовыдвиженца в ЦИК.

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