Максим Буров завоевал Кубок мира в лыжной акробатике

Возвращением на лидирующие позиции в мировом фристайле назвали в России победный прыжок Максима Бурова. Его сальто и винты стали лучшими на планете.

Спортсмен победил на последнем этапе кубка мира в американском Лейк-Плэсиде и в общем зачете международных соревнований. «Хрустальный глобус» отправляется в Ярославль.



В лыжной акробатике наша страна не выигрывала уже 15 лет, а это триумфальное выступление состоялось в преддверии Олимпийских игр в Южной Корее. В Пхёнчхане лыжные акробаты будут соревноваться с 15-го по 18 февраля.