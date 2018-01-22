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    Максим Буров завоевал Кубок мира в лыжной акробатике

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    Максим Буров завоевал Кубок мира в лыжной акробатике

    Максим Буров завоевал Кубок мира в лыжной акробатике

    Максим Буров завоевал Кубок мира в лыжной акробатике
  • Фото: Associated Press © 2018, Hans Pennink

    • Возвращением на лидирующие позиции в мировом фристайле назвали в России победный прыжок Максима Бурова. Его сальто и винты стали лучшими на планете.

    Спортсмен победил на последнем этапе кубка мира в американском Лейк-Плэсиде и в общем зачете международных соревнований. «Хрустальный глобус» отправляется в Ярославль.

    В лыжной акробатике наша страна не выигрывала уже 15 лет, а это триумфальное выступление состоялось в преддверии Олимпийских игр в Южной Корее. В Пхёнчхане лыжные акробаты будут соревноваться с 15-го по 18 февраля.

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