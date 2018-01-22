Долг Украины перед МВФ превысил 12 млрд долларов

Совокупная задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) достигла 12,1 млрд долларов.
Как сообщил заместитель председателя Нацбанка Украины (НБУ) Олег Чури, Минфин страны задолжал МВФ 4,9 млрд долларов. Еще 7,2 млрд долларов составляют обязательства Нацбанка.
Чури также сообщил, что активы НБУ составляют 18,8 млрд долларов, а долги — 9,1 млрд долларов. Это не только кредиты МВФ, но и обязательства перед другими кредиторами, в том числе ЦБ Швейцарии, передает УНН.
Отметим, что украинская финансовая система с 2015 года поддерживается четырехлетней программой траншей от МВФ. В рамках нее Киев должен получить около 17 млрд долларов в обмен на реформы. Впрочем, недавно в Нацбанке Украины заявили, что могут прекратить сотрудничество с МВФ уже в середине 2018 года.
Чури также сообщил, что активы НБУ составляют 18,8 млрд долларов, а долги — 9,1 млрд долларов. Это не только кредиты МВФ, но и обязательства перед другими кредиторами, в том числе ЦБ Швейцарии, передает УНН.
Отметим, что украинская финансовая система с 2015 года поддерживается четырехлетней программой траншей от МВФ. В рамках нее Киев должен получить около 17 млрд долларов в обмен на реформы. Впрочем, недавно в Нацбанке Украины заявили, что могут прекратить сотрудничество с МВФ уже в середине 2018 года.
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