В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в соцсетях

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.
Автор законопроекта, депутат Виталий Милонов предлагает внести в закон «Об информации» и Административный кодекс поправки, согласно которым при регистрации в соцсети пользователь должен в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, а в случае с детьми до 14 лет предусматриваются особые правила: родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта.
Порядок идентификации пользователей будет определять владелец соцсети. Нарушивших правила регистрации предлагается штрафовать: штраф для физических лиц составит сумму до пяти тысяч рублей, должностных — до 50 тысяч рублей, юридических — до миллиона рублей.
В апреле прошлого года Милонов уже вносил на рассмотрение парламента подобный законопроект. В документе также говорилось, что при создании аккаунтов пользователи должны указывать персональные данные, а доступ в соцсети для детей до 14 лет должен быть ограничен. Однако тогда инициатива депутата не нашла поддержки у коллег по Думе.
Влияние соцсетей на детей и меры контроля над Интернетом снова начали обсуждать после случаев нападений в российских школах. На прошлой неделе в одной из школ Перми два подростка набросились с ножами на детей и учителя, ранив тринадцать человек, а в школе в Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников и преподавателя с топором, пострадали семь человек.
Позднее выяснилось, что один из участников нападения в Перми интересовался массовым убийством в американской школе «Колумбайн» и в соцсети «ВКонтакте» был подписан на группы, посвященные этой трагедии.
Порядок идентификации пользователей будет определять владелец соцсети. Нарушивших правила регистрации предлагается штрафовать: штраф для физических лиц составит сумму до пяти тысяч рублей, должностных — до 50 тысяч рублей, юридических — до миллиона рублей.
В апреле прошлого года Милонов уже вносил на рассмотрение парламента подобный законопроект. В документе также говорилось, что при создании аккаунтов пользователи должны указывать персональные данные, а доступ в соцсети для детей до 14 лет должен быть ограничен. Однако тогда инициатива депутата не нашла поддержки у коллег по Думе.
Влияние соцсетей на детей и меры контроля над Интернетом снова начали обсуждать после случаев нападений в российских школах. На прошлой неделе в одной из школ Перми два подростка набросились с ножами на детей и учителя, ранив тринадцать человек, а в школе в Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников и преподавателя с топором, пострадали семь человек.
Позднее выяснилось, что один из участников нападения в Перми интересовался массовым убийством в американской школе «Колумбайн» и в соцсети «ВКонтакте» был подписан на группы, посвященные этой трагедии.
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