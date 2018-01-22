В России примут национальную онкологическую программу

Национальную онкологическую программу могут принять уже к марту. Об этом говорили сегодня на конференции, организованной в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.

Собравшиеся обсудили меры по снижению смертности, профилактику и реабилитацию. По словам специалистов, одна из главных проблем — потеря многими врачами так называемой онкологической настроженности.



Николай Дайхес, главный отоларинголог Минздрава РФ, директор ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»: «У нас сложилась, к сожалению, в последние годы такая система в онкологии, что это некое замкнутое пространство. Обособление и отсутствие междисциплинарности привели к тому, что врачи первичного звена утрачивают онкологическую настороженность».



По словам главного отоларинголога Минздрава, в его сфере почти у 70% пациентов онкологические заболевания выявляют уже на 3-й или 4-й стадии. Одна из главных задач — наладить систему ранней диагностики. Докторам предлагают сначала отметать диагноз «рак», а уже потом проверять пациентов на наличие других болезней, при которых вопрос времени не так критичен.