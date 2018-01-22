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    В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра. Киев, торжества и праздники, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

    В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

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    В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

    В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

    В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

      Сотни киевлян соединили два берега Днепра. Жители украинской столицы выстроились живой цепью вдоль одного из мостов.

      Акцию приурочили к празднованию Дня соборности Украины. Ее участники развернули огромный флаг Незалежной и принялись скандировать патриотические лозунги. Некоторые активисты пришли в образах гетманов и атаманов. Для большего антуража на мост привезли копию броневика времен украинской революции.

      День соборности и свободы отмечают в стране каждый год в память о событиях 1919 года, когда был подписан Акт о воссоединении Украинской и Западно-Украинской Народных Республик.

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