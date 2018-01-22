В День соборности Украины киевляне соединили берега Днепра

Сотни киевлян соединили два берега Днепра. Жители украинской столицы выстроились живой цепью вдоль одного из мостов.

Акцию приурочили к празднованию Дня соборности Украины. Ее участники развернули огромный флаг Незалежной и принялись скандировать патриотические лозунги. Некоторые активисты пришли в образах гетманов и атаманов. Для большего антуража на мост привезли копию броневика времен украинской революции.



День соборности и свободы отмечают в стране каждый год в память о событиях 1919 года, когда был подписан Акт о воссоединении Украинской и Западно-Украинской Народных Республик.