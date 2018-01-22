Захарова считает вандализмом идею снести Арку дружбы народов в Киеве

Мария Захарова прокомментировала идею главы МИД Украины Павла Климкина снести Арку дружбы народов в Киеве
Отвечая на предложение украинского министра, официальный представитель МИД РФ отметила, что взрослые не заставляли пионеров заниматься вандализмом.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Да, Павел, в этот раз Вы правы на сто процентов, пионеров у вас не осталось — вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил».
Также Захарова на своей странице в Facebook с иронией отметила, что иногда «аккаунты киевского режима начинают мироточить», а «умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах».
Ранее глава МИД Украины выразил недоумение в связи с тем, что в центре Киева все еще есть Арка дружбы народов. При этом Климкин задался вопросом о том, остались ли в стране пионеры, которые бы «разобрали на металлолом» этот памятник.
Арка дружбы народов открылась в центре Киева в 1982 году. Памятник был создан к 60-летнему юбилею образования СССР.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Да, Павел, в этот раз Вы правы на сто процентов, пионеров у вас не осталось — вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил».
Также Захарова на своей странице в Facebook с иронией отметила, что иногда «аккаунты киевского режима начинают мироточить», а «умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах».
Ранее глава МИД Украины выразил недоумение в связи с тем, что в центре Киева все еще есть Арка дружбы народов. При этом Климкин задался вопросом о том, остались ли в стране пионеры, которые бы «разобрали на металлолом» этот памятник.
Арка дружбы народов открылась в центре Киева в 1982 году. Памятник был создан к 60-летнему юбилею образования СССР.
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