Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой

Знаменитый режиссер Питер Джексон снимет документальный фильм о Первой мировой войне.
Выход картины, название которое еще не объявлено, решили приурочить к столетию победы в Первой мировой. Премьера должна состояться в рамках Лондонского кинофестиваля в 2018 году.
Как сообщает Deadline, при создании фильма Джексон использует уникальные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея и аудозаписи из архива BBC. Кадры решено раскрасить вручную. Кроме того, будут задействованы 3D-технологии.
Сам же режиссер рассказал, что в своем фильме хочет рассказать истории людей, которые пережили конфликт 1914–1918 годов.
Питер Джексон: «Мне всегда интересовался Первой мировой войной из-за моей собственной семейной истории. Я хотел найти способ вдохнуть новую жизнь в рассказы простых людей, живших в экстраординарные времена».
Питер Джексон — новозеландский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Всемирную славу он получил после выхода кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит».
Как сообщает Deadline, при создании фильма Джексон использует уникальные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея и аудозаписи из архива BBC. Кадры решено раскрасить вручную. Кроме того, будут задействованы 3D-технологии.
Сам же режиссер рассказал, что в своем фильме хочет рассказать истории людей, которые пережили конфликт 1914–1918 годов.
Питер Джексон: «Мне всегда интересовался Первой мировой войной из-за моей собственной семейной истории. Я хотел найти способ вдохнуть новую жизнь в рассказы простых людей, живших в экстраординарные времена».
Питер Джексон — новозеландский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Всемирную славу он получил после выхода кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит».
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