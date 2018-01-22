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    Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой

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    • Фото: Reuters © 2018, Mario Anzuoni
    Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой

    Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой

    Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой
  • Фото: Reuters © 2018, Mario Anzuoni

    • Знаменитый режиссер Питер Джексон снимет документальный фильм о Первой мировой войне.

    Выход картины, название которое еще не объявлено, решили приурочить к столетию победы в Первой мировой. Премьера должна состояться в рамках Лондонского кинофестиваля в 2018 году.

    Как сообщает Deadline, при создании фильма Джексон использует уникальные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея и аудозаписи из архива BBC. Кадры решено раскрасить вручную. Кроме того, будут задействованы 3D-технологии.

    Сам же режиссер рассказал, что в своем фильме хочет рассказать истории людей, которые пережили конфликт 1914–1918 годов.

    Питер Джексон: «Мне всегда интересовался Первой мировой войной из-за моей собственной семейной истории. Я хотел найти способ вдохнуть новую жизнь в рассказы простых людей, живших в экстраординарные времена».

    Питер Джексон — новозеландский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Всемирную славу он получил после выхода кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит».

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