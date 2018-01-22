Объявлен прием заявок на вхождение городов в Золотое кольцо России

Золотое кольцо России решено расширить. Минкульт РФ объявил сбор заявок от городов, желающих стать частью легендарного туристического маршрута.
Прием обращений от населенных пунктов, которые хотят войти в Золотое кольцо, начался 22 января.
Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ: «Минкультуры РФ с 22 января начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в Золотое кольцо. На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься».
По словам Маниловой, легендарный туристический маршрут решил бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Алла Манилова: «Каждая страна мечтает о входе в список ЮНЕСКО. В России два объекта Татарстана вошли в этот список — Болгар и Свияжск. Мы решили, что с Золотым кольцом нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять».
Минкульт уже создал совет по стандартизации Золотого кольца, передает «Интерфакс».
Алла Манилова: «Опираясь на международный опыт, на то, как происходят стандартизация и сертификация заявляемых в список объектов за рубежом, мы утвердили совет стандартизации маршрута. Туда вошли руководители городов, эксперты, представители туриндустрии».
Глава комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олег Рожнов объяснил, что для вхождения в Золотое кольцо в городах должны быть объекты православные и культурного наследия, музеи и народные ремесла. Также важно, чтобы населенный пункт быть благоустроен и иметь возможность предложить гостям отели всех уровней и меню на разных языках.
Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ: «Минкультуры РФ с 22 января начало сбор заявок от городов, которые хотят войти в Золотое кольцо. На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься».
По словам Маниловой, легендарный туристический маршрут решил бороться за вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Алла Манилова: «Каждая страна мечтает о входе в список ЮНЕСКО. В России два объекта Татарстана вошли в этот список — Болгар и Свияжск. Мы решили, что с Золотым кольцом нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять».
Минкульт уже создал совет по стандартизации Золотого кольца, передает «Интерфакс».
Алла Манилова: «Опираясь на международный опыт, на то, как происходят стандартизация и сертификация заявляемых в список объектов за рубежом, мы утвердили совет стандартизации маршрута. Туда вошли руководители городов, эксперты, представители туриндустрии».
Глава комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы Олег Рожнов объяснил, что для вхождения в Золотое кольцо в городах должны быть объекты православные и культурного наследия, музеи и народные ремесла. Также важно, чтобы населенный пункт быть благоустроен и иметь возможность предложить гостям отели всех уровней и меню на разных языках.
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