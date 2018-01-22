Саакашвили предложил отдать Порошенко под суд за нарушение границы

Опальный украинский политик Михаил Саакашвили предложил отдать по суд Петра Порошенко. По словам бывшего одесского губернатора, президент Украины нарушил правила прохождения границы, когда вместе с семьей вылетал отдыхать на Мальдивы.
О претензиях Саакашвили, который добивается импичмента Порошенко, объявил на заседании в Киевском апелляционном административном суде, сообщает «Украинская правда».
Михаил Саакашвили: «В конце декабря гражданин Украины Пётр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся».
Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.
Отметим, что самого Саакашвили на Украине обвиняют по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».
Михаил Саакашвили: «В конце декабря гражданин Украины Пётр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся».
Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.
Отметим, что самого Саакашвили на Украине обвиняют по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».
Комментарии