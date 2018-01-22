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    Саакашвили предложил отдать Порошенко под суд за нарушение границы

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    Саакашвили предложил отдать Порошенко под суд за нарушение границы

    Саакашвили предложил отдать Порошенко под суд за нарушение границы

    Саакашвили предложил отдать Порошенко под суд за нарушение границы
  • Фото: Serg Glovny / ТАСС

    • Опальный украинский политик Михаил Саакашвили предложил отдать по суд Петра Порошенко. По словам бывшего одесского губернатора, президент Украины нарушил правила прохождения границы, когда вместе с семьей вылетал отдыхать на Мальдивы.

    О претензиях Саакашвили, который добивается импичмента Порошенко, объявил на заседании в Киевском апелляционном административном суде, сообщает «Украинская правда».

    Михаил Саакашвили: «В конце декабря гражданин Украины Пётр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся».

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел новогодние праздники на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов, украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом документы на чужие имена перед отлетом на Мальдивы Порошенко и члены его семьи получили от СБУ.

    Отметим, что самого Саакашвили на Украине обвиняют по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

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