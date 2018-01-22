Медведев: проблема с очередями в детские сады практически решена

Дмитрий Медведев сообщил, что проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет практически удалось решить.
По словам премьера, сейчас некоторые проблемы в этой сфере остаются, однако они «абсолютно управляемы и локальны».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы активно занимались проблемой очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Эту задачу мы практически решили. Есть некоторые проблемы, но они абсолютно управляемы и локальны».
При этом Медведев на совещании с вице-премьерами отметил, что сегодня перед властями стоит новая задача — обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет, чтобы родители могли отдать ребенка в ясли и вернуться на работу. Премьер сообщил, что на эти цели из бюджета в этом и следующем году будет выделено почти 50 млрд рублей.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что сегодня актуальная очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет составляет 272 тыс. человек. Однако, отметила Голодец, в ближайшее время эта очередь вырастет, так как до 1 января в большинстве регионов в нее не попадали родители детей в возрасте до полутора лет, передает «Интерфакс».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы активно занимались проблемой очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Эту задачу мы практически решили. Есть некоторые проблемы, но они абсолютно управляемы и локальны».
При этом Медведев на совещании с вице-премьерами отметил, что сегодня перед властями стоит новая задача — обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет, чтобы родители могли отдать ребенка в ясли и вернуться на работу. Премьер сообщил, что на эти цели из бюджета в этом и следующем году будет выделено почти 50 млрд рублей.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что сегодня актуальная очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет составляет 272 тыс. человек. Однако, отметила Голодец, в ближайшее время эта очередь вырастет, так как до 1 января в большинстве регионов в нее не попадали родители детей в возрасте до полутора лет, передает «Интерфакс».
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