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    Pontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе. Санкт-Петербург, автомобили, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВPontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе

    Pontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе

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    Pontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе

    Pontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе

    Pontiac и Cadillac чудом не сгорели при пожаре в питерском автосервисе

      В Красногвардейском районе тушили серьезный пожар в ангаре с автомобилями.

      Огонь вспыхнул ночью на Зотовском проспекте. В ангаре, оборудованном под автосервис, находились раритетные и люксовые иномарки. Среди них Pontiac и Cadillac 1956 года выпуска. В результате огонь уничтожил 16 машин.

      Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На тушение потребовалось несколько часов. Спасатели рассказали, что высокое пламя было видно издалека. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

      Отмечается, что от огня удалось спасти и Pontiac, и Cadillac. Правда, последний пламя все-таки задело. Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы спецтехники и 88 спасателей. В ангаре находилось около 100 автомобилей.

      смотретьОгонь от «люксового» пожара на автосервисе был виден издалека
      Огонь от «люксового» пожара на автосервисе был виден издалека
      Причины пожара выясняются. По предварительной версии, к возгоранию привела халатность одного из сотрудников автосервиса.

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