Убивавшему пациентов немецкому санитару предъявили новые обвинения

Немецкая прокуратура предъявила бывшему медбрату Нильсу Хёгелю новые обвинения — теперь ему инкриминируют 97 убийств пациентов.
Работавший в больницах Ольденбурга и Дельменхорста Нильс Хёгель уже был осужден по обвинению в убийстве пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Следствие по его делу, доказало, что медработник намеренно вводил больным препараты, от которых возникали осложнения с сердцем или кровообращением.
Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациенту удалось выжить, а медбратом занялись немецкие сыщики. В результате Хёгель признался, что вводил больным инъекции, вызывающие сердечный приступ. Потом он пытался реанимировать пациентов, чтобы заслужить одобрение коллег и руководства клиник. Однако «оживить» умерших у него получалось не всегда. В ходе расследования число вменяемых Хёгелю убийств постоянно росло и теперь приблизилось к сотне.
Следователи проанализировали несколько сотен историй болезней и эксгумировали более ста пациентов, умерших во время работы Хёгеля в двух клиниках. Так им удалось выяснить, что намеренные действия медработника привели к смерти 62 пациентов в больнице Ольденбурга и 35 — в больнице Дельменхорста, сообщает Spiegel.
Если все выявленные случаи убийств пациентов будут подтверждены, Хёгель станет самым массовым серийным убийцей в истории современной Германии.
Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациенту удалось выжить, а медбратом занялись немецкие сыщики. В результате Хёгель признался, что вводил больным инъекции, вызывающие сердечный приступ. Потом он пытался реанимировать пациентов, чтобы заслужить одобрение коллег и руководства клиник. Однако «оживить» умерших у него получалось не всегда. В ходе расследования число вменяемых Хёгелю убийств постоянно росло и теперь приблизилось к сотне.
Следователи проанализировали несколько сотен историй болезней и эксгумировали более ста пациентов, умерших во время работы Хёгеля в двух клиниках. Так им удалось выяснить, что намеренные действия медработника привели к смерти 62 пациентов в больнице Ольденбурга и 35 — в больнице Дельменхорста, сообщает Spiegel.
Если все выявленные случаи убийств пациентов будут подтверждены, Хёгель станет самым массовым серийным убийцей в истории современной Германии.
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