Полицейского наградят за спасение провалившегося в полынью ребенка

Полицейского из Толльяти, который спас провалившегося в реку ребенка, представили к награде. Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал соответствующий указ. Айдын Камбаров услышал крики и не побоялся ступить на хрупкий лед, чтобы протянуть школьнику руку помощи.

Очевидец снимал эту спасательную операцию сквозь слезы, страх и панику. Телефон с включенной видеокамерой — в руках матери одного из подростков, провалившегося под лед. Счет шел на секунды. Жизнь ребенка в прямом смысле была в руках незнакомца, бросившегося на помощь.



О том, что катание на коньках обернется таким экстримом, школьники не предполагали. Шестиклассники отправились на шлюзовый канал. Лед здесь обычно прочный, но в это раз он не выдержал и треснул. Если бы не полицейский, который в этот момент катался с сыном на ватрушке, неизвестно, чем бы закончилась эта история. Айдын Камбаров ползком добрался до полыньи посреди реки и с помощью подручных средств начал вытягивать школьника из ледяной воды. Операция по вызволению шла около получаса — ребенка удалось спасти.



Подробности — в репортаже.

