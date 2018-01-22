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    Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео. Санкт-Петербург, драки и избиения, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

    Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

    2 комментария
    Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

    Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

    Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

      Полицейским предстоит оценить действия сотрудников супермаркета, которые, как уверяют очевидцы, избили покупателя.

      По словам посетителей, работники магазина напали на мужчину, заподозрив его в краже. Несколько человек повалили пенсионера на пол и удерживали до приезда стражей порядка.

      Выясняется, обращался ли пострадавший за медицинской помощью. В ближайшее время полицейские намерены пообщаться со всеми участниками конфликта.

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