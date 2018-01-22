Сотрудники петербургского супермаркета избили пожилого покупателя: видео

Полицейским предстоит оценить действия сотрудников супермаркета, которые, как уверяют очевидцы, избили покупателя.

По словам посетителей, работники магазина напали на мужчину, заподозрив его в краже. Несколько человек повалили пенсионера на пол и удерживали до приезда стражей порядка.



Выясняется, обращался ли пострадавший за медицинской помощью. В ближайшее время полицейские намерены пообщаться со всеми участниками конфликта.

