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    Житель Минеральных Вод изнасиловал, убил и выкинул в реку 11-летнюю девочку

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    Житель Минеральных Вод изнасиловал, убил и выкинул в реку 11-летнюю девочку

    Житель Минеральных Вод изнасиловал, убил и выкинул в реку <nobr>11-летнюю</nobr> девочку

    В Ставропольском крае 34-летний мужчина подозревается в убийстве девочки, пропавшей в 2014 году.

    О безвестном исчезновении 11-летней девочки стало известно 17 октября 2014 года. А в конце ноября того же года тело ребенка было обнаружено в русле реки Кумы.

    С тех пор полицейские не прекращали работу по поиску убийцы. В результате правоохранителям удалось выйти на след 34-летнего жителя Минеральных Вод.

    По данным правоохранительных органов, в день исчезновения девочки мужчина выпивал в гостях у ее отца. Воспользовавшись тем, что хозяин дома отлучился, подозреваемый заманил ребенка в безлюдное место, после чего изнасиловал и задушил девочку, а потом выкинул тело в реку.

    Подозреваемый уже взят под стражу. Он на месте подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им деяний, сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю.

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