Нижегородский школьник утонул в бассейне детского лагеря

Нижегородские следователи в ближайшее время намерены опросить персонал детского лагеря, в котором погиб 13-летний ребенок. Трагедия произошла в бассейне. Сыщики должны выяснить, почему школьнику, который не умел плавать, позволили остаться в воде без присмотра.

Непонятно, где в этот момент был инструктор: то ли отвлекся, то ли вовсе не следил. Тренер появился, когда захлебнувшегося водой мальчика уже подняли на бортик сверстники.



Мать мальчика Наталья Махмутова утверждает, что ее сын не умел плавать. Но при этом его направили на занятия вовсе не в группу «для новичков». Впрочем, руководстве детского лагеря все отрицает. Мол, навыки в плавании у подростка были и неплохие.



Александр Вздышкин, директор детского лагеря: «Ребенок находился в той группе, где дети умеют уже держаться на воде и, естественно, конкретно плавают. Само занятие носило лечебный, оздоровительный характер».



Позже в доме погибшего подростка раздался звонок. Наталья ждала, что кто-то объяснит, почему погиб ее сын. Но услышала совсем другое — директор лагеря предложил ей 25 тысяч рублей компенсации. Деньги показались семье чем-то оскорбительным. Будто сотрудники лагеря пытаются откупиться. Сейчас мать полагается на помощь следователей, которые уже начали проверку и намерены дойти до суда.



Между тем у ворот детского лагеря подростков с чемоданами встречают родители. Из-за трагического инцидента смена закончилась раньше запланированного срока.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.