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    «Элеонора» принесла в Сибирь 50-градусные морозы. морозы, погода, Сибирь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Элеонора» принесла в Сибирь 50-градусные морозы

    «Элеонора» принесла в Сибирь 50-градусные морозы

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    «Элеонора» принесла в Сибирь <nobr>50-градусные</nobr> морозы

    «Элеонора» принесла в Сибирь 50-градусные морозы

    «Элеонора» принесла в Сибирь <nobr>50-градусные</nobr> морозы

      На территории Дальнего Востока, Сибири и Урала — от минус 41 до минус 58 градусов. Сотрудники МЧС разворачивают пункты обогрева. За сутки из-за морозов на территории Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей были отменены более 165 междугородних автобусных рейсов.

      Аномальные холода сковали несколько городов. В Алтайском крае — минус 36, в Томске — минус 38, в Норильске — минус 40, в Красноярске — минус 50. В Кемерове, несмотря на предложение спасателей переждать холода дома, горожане рискуют. Правда, доехать до места назначения получается не у всех. Завести покрытые инеем машины иной раз не удается даже от так называемого прикуривателя. Службы такси взвинтили цены. В Красноярске сняли видеоролик о том, что в такой мороз может произойти с колесом грузовика: прочная автомобильная резина, под воздействием низких температур, лопнула от малейшего прикосновения.

      Сейчас на трассах между городами сотрудники МЧС открывают пункты обогрева. Сотрудники всех экстренных служб, патрулируя улицы, готовы оказать помощь любому, кто обратится за ней.

      Виной всему, объясняют метеорологи, атлантический циклон с красивым именем «Элеонора». Синоптики пока дают неутешительные прогнозы. Аномальные холода, то есть на 10 градусов ниже нормы, простоят всю ближайшую неделю.

      Подробности — в репортаже.

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