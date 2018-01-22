Смертельное ДТП с российскими туристками в Таиланде попало на видео

В обстоятельствах смертельной аварии, жертвами которой стали пожилые туристки из России, сейчас разбираются полицейские Пхукета. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. Также ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.
Судя по записи, автомобиль, в салоне которого находились россиянки, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.
Медики пытались помочь пострадавшим, но спасти женщин не удалось. Луиза Самигуллина и Лилия Маликова скончались на операционном столе, не приходя в сознание. А вот предполагаемый виновник ДТП, водитель Nissan, выжил и сейчас находится в больнице.
Медики пытались помочь пострадавшим, но спасти женщин не удалось. Луиза Самигуллина и Лилия Маликова скончались на операционном столе, не приходя в сознание. А вот предполагаемый виновник ДТП, водитель Nissan, выжил и сейчас находится в больнице.
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