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    Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами. Москва, музыка и музыканты, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомпозитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами

    Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами

    Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами

    Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • Сегодня в Москве простились с Владимиром Шаинским. Гражданская панихида состоялась в Московском доме композиторов.

      На траурную церемонию пришли родные Шаинского, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники. Из здания Московского дома композиторов, которое было практически родным для музыканта, к месту упокоения на Троекуровком кладбище покойного проводили цветами и аплодисментами.

      Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы: «Шаинский олицетворял жизнь во всем ее многообразии, ее радостном, многогранном виде. Главное, что давало силу для его потрясающих произведений, — это, конечно, удивительное восприятие жизни, восприятие ее оптимистично».

      По словам Кибовского, образ Шаинского у него ассоциируется с известной фразой барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа! Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица».

      смотреть«В музыке нет различий между пионером и пенсионером»: секрет творчества Владимира Шаинского
      «В музыке нет различий между пионером и пенсионером»: секрет творчества Владимира Шаинского
      Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни от онкологического заболевания. Композитор написал более 400 песен, среди которых множество известных композиций для детей.

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