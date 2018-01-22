Композитора Шаинского в последний путь проводили аплодисментами

Сегодня в Москве простились с Владимиром Шаинским. Гражданская панихида состоялась в Московском доме композиторов.
На траурную церемонию пришли родные Шаинского, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники. Из здания Московского дома композиторов, которое было практически родным для музыканта, к месту упокоения на Троекуровком кладбище покойного проводили цветами и аплодисментами.
Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы: «Шаинский олицетворял жизнь во всем ее многообразии, ее радостном, многогранном виде. Главное, что давало силу для его потрясающих произведений, — это, конечно, удивительное восприятие жизни, восприятие ее оптимистично».
По словам Кибовского, образ Шаинского у него ассоциируется с известной фразой барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа! Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица».
Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни от онкологического заболевания. Композитор написал более 400 песен, среди которых множество известных композиций для детей.
Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы: «Шаинский олицетворял жизнь во всем ее многообразии, ее радостном, многогранном виде. Главное, что давало силу для его потрясающих произведений, — это, конечно, удивительное восприятие жизни, восприятие ее оптимистично».
По словам Кибовского, образ Шаинского у него ассоциируется с известной фразой барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа! Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица».
Владимир Шаинский скончался в ночь на 26 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни от онкологического заболевания. Композитор написал более 400 песен, среди которых множество известных композиций для детей.
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