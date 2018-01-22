Поезда остановились на синей ветке московского метро

13:00 Арбатско-Покровская линия. Нет движения поездов между станциями Щёлковская и Партизанская по техническим причинам. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.

Как сообщили в Московском метрополитене, поезда перестали ходить между станциями «Щёлковская» и «Партизанская». Интервалы движения составов увеличены на восточном участке линии «по техническим причинам».В связи с этим пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.Также сообщается, что сбой произошел из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров подземки ничего не угрожает.