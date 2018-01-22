Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Поезда остановились на синей ветке московского метро

    комментировать

    Поезда остановились на синей ветке московского метро

    Поезда остановились на синей ветке московского метро

    Сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро.

    Как сообщили в Московском метрополитене, поезда перестали ходить между станциями «Щёлковская» и «Партизанская». Интервалы движения составов увеличены на восточном участке линии «по техническим причинам».

    В связи с этим пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.



    Также сообщается, что сбой произошел из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров подземки ничего не угрожает.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru