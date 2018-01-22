Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

В Стране восходящего солнца состоялись учения на случай ядерной атаки со стороны Северной Кореи.
В маневрах приняли участие более 300 жителей Токио. Согласно сценарию, люди должны были кататься на аттракционах в парке развлечений, а после объявления тревоги добраться до ближайшего бомбоубежища. На эвакуацию отводилось 10 минут. По информации телеканала NHK, эти учения главным образом имеют отношение к ситуации вокруг КНДР. Западные СМИ отмечают, всего в минувшем году Япония провела более 20 учений, в ходе которых отрабатывались сценарии эвакуации гражданского населения.
Что касается самой Северной Кореи, то делегация этой страны приехала в Сеул, чтобы осмотреть площадки, на которых в ходе Олимпийских игр будут выступать артисты из КНДР. Визит сопровождался акцией протеста. Демонстранты сожгли плакат с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Ранее представители Южной Кореи и КНДР договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов. Многие назвали это дипломатическим прорывом, который поможет снизить напряжение на Корейском полуострове, вызванное ракетными пусками Пхеньяна.
Что касается самой Северной Кореи, то делегация этой страны приехала в Сеул, чтобы осмотреть площадки, на которых в ходе Олимпийских игр будут выступать артисты из КНДР. Визит сопровождался акцией протеста. Демонстранты сожгли плакат с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Ранее представители Южной Кореи и КНДР договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов. Многие назвали это дипломатическим прорывом, который поможет снизить напряжение на Корейском полуострове, вызванное ракетными пусками Пхеньяна.
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