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    Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР. учения, Япония, Северная Корея, Ким Чен Ын, ядерное оружие, митинги и протесты, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

    Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

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    Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

    Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

    Япония провела учения на случай ядерной атаки со стороны КНДР

      В Стране восходящего солнца состоялись учения на случай ядерной атаки со стороны Северной Кореи.

      В маневрах приняли участие более 300 жителей Токио. Согласно сценарию, люди должны были кататься на аттракционах в парке развлечений, а после объявления тревоги добраться до ближайшего бомбоубежища. На эвакуацию отводилось 10 минут. По информации телеканала NHK, эти учения главным образом имеют отношение к ситуации вокруг КНДР. Западные СМИ отмечают, всего в минувшем году Япония провела более 20 учений, в ходе которых отрабатывались сценарии эвакуации гражданского населения.

      Что касается самой Северной Кореи, то делегация этой страны приехала в Сеул, чтобы осмотреть площадки, на которых в ходе Олимпийских игр будут выступать артисты из КНДР. Визит сопровождался акцией протеста. Демонстранты сожгли плакат с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына.

      Ранее представители Южной Кореи и КНДР договорились о приезде на Олимпиаду северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов. Многие назвали это дипломатическим прорывом, который поможет снизить напряжение на Корейском полуострове, вызванное ракетными пусками Пхеньяна.

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