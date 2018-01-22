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    В Дамаск привезли 15 тонн собранной в Ингушетии гуманитарной помощи. Ингушетия, Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дамаск привезли 15 тонн собранной в Ингушетии гуманитарной помощи

    В Дамаск привезли 15 тонн собранной в Ингушетии гуманитарной помощи

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    В Дамаск привезли 15 тонн собранной в Ингушетии гуманитарной помощи

    В Дамаск привезли 15 тонн собранной в Ингушетии гуманитарной помощи

      Сирийские войска развивают наступление на север провинции Идлиб. От террористов уже освобождены 24 населенных пункта и территория аэродрома Абу-Духур, которая находилась под контролем экстремистов с сентября 2015 года. Пока сирийское военные ведут наступательную операцию, их российские коллеги передали в Дамаск 15 тонн гуманитарной помощи. Продовольствие доставили спецбортом из Ингушетии.

      Банальная, казалось бы, фраза «дети пришли на праздник вместе с родителями» звучит здесь непривычно и пугающе. В спорткомплексе Тишрин собрались дети погибших на войне отцов и матерей. Фотографии родителей многие ребята принесли с собой, чтобы хоть так быть снова вместе, как до войны.

      Лэйла Баят, местная жительница: «Это мой сын, отец моих внучек. Ему было 33 года, когда его взяли в плен и казнили».

      Сада Асаф, местная жительница: «Нас пригласили сюда, так как наш папа погиб в борьбе с мировым терроризмом. Видите, он даже после смерти заботится о нас — этот праздник ради его сыновей и в его честь».

      Поскольку в Сирии в принципе не существует понятия «многодетная семья» (здесь и по 7 детей — в пределах нормы), никакие льготы и пособия от государства местным женщинам не полагаются. Дотация за потерю кормильца выплачивается мизерная, поэтому здесь рады любой помощи. У Фатми Шельхам сыновей было семеро, двое погибли в результате артобстрела террористов. На 80 долларов надо прокормить и поставить на ноги пятерых школьников. Фатми сама не понимает, как ей это удается.

      Фатми Шельхам, местная жительница: «Как-то живем, стараемся. С миру по нитке. Сама работаю, там помогут, здесь помогут. Но таких подарков, как сегодня, у нас не было давно».

      Как передает корреспондент Анатолий Майоров, 15 тонн гуманитарной помощи собрали в Ингушетии всего за несколько недель. Продукты, школьные доски, рюкзаки, канцелярские наборы доставили в Сирию на военном транспортнике, где груз уже хранила и сопровождала военная полиция. Сегодня вместе с гостями из Ингушетии ее сотрудники на самом почетном месте перед трибунами. Рассаживались долго, потому что не отпускали дети.

      Магамед Годоборшин, сотрудник военной полиции: «Нам очень приятно видеть радостные лица сирийских детей. Подходят, благодарят, кричат „Русия“, обнимают».

      Канцелярские наборы — весьма актуальные подарки для сирийских детей, ведь на этой неделе у них закончатся каникулы.

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