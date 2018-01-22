Песков: в Кремле внимательно следят за операцией Турции в Африне

Дмитрий Песков сообщил, что Москва находится в контакте и с Дамаском, и с Анкарой в связи турецкой операцией в сирийском Африне.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, в том числе за гуманитарными аспектами.
При этом Песков отметил, что в Москве по-прежнему считают «основополагающим принцип сохранения территориальной целостности Сирии».
Напомним, в минувшую субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По последним данным, турецкая авиация уже поразила более 150 целей, а наземные войска за последние 48 часов продвинулись на 7,5 км в направлении Африна. Подключились к операции и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Турецкие власти заявили, что намерены создать 30-километровую буферную зону на границе с Сирией. Башар Асад же обвинил Анкару в поддержке террористов. Сегодня ситуация в Сирии будет обсуждаться на экстренном заседании Совбеза ООН.
При этом Песков отметил, что в Москве по-прежнему считают «основополагающим принцип сохранения территориальной целостности Сирии».
Напомним, в минувшую субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По последним данным, турецкая авиация уже поразила более 150 целей, а наземные войска за последние 48 часов продвинулись на 7,5 км в направлении Африна. Подключились к операции и части оппозиционной Свободной сирийской армии.
Турецкие власти заявили, что намерены создать 30-километровую буферную зону на границе с Сирией. Башар Асад же обвинил Анкару в поддержке террористов. Сегодня ситуация в Сирии будет обсуждаться на экстренном заседании Совбеза ООН.
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