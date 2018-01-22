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    Россияне стали сознательно отказываться от продолжения рода

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Куликов Сергей
    Россияне стали сознательно отказываться от продолжения рода

    Россияне стали сознательно отказываться от продолжения рода

    Россияне стали сознательно отказываться от продолжения рода
  • Фото: РИА Новости © 2018, Куликов Сергей

    • Социологи зафиксировали появление в России так называемых чайлдфри — людей, сознательно отказывающихся от заведения потомства.

    Если в 2005 году не желающих заводить детей россиян практически не было, то сегодня их доля составляет уже 6 процентов, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, кого из чайлдфри больше — организованных или стихийных — еще предстоит выяснить.

    В то же время существенно выросла доля тех, кто хотел бы завести трех-четырех и даже более детей. Таким образом, намечается тенденция к тому, что воспроизводство населения будет происходить не за счет большого количества малодетных (один-два ребенка) семей, а за счет большего числа детей в многодетных семьях.

    В целом же россияне по-прежнему склонны к двухдетной модели семьи — 40 процентов опрошенных считают ее идеальным вариантом.

    Помочь увеличить рождаемость, по мнению 63 процентов россиян, может улучшение материального благосостояния семей. Не согласны с этим 27 процентов. Чуть более половины опрошенных оценивает действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные, 40 процентов — напротив, считают, что оно делает все возможное в этом направлении.

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