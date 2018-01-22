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    Житель Курска за сутки сделал 82 ложных звонка в службу спасения

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    Житель Курска за сутки сделал 82 ложных звонка в службу спасения

    Житель Курска за сутки сделал 82 ложных звонка в службу спасения

    ГУ МЧС РФ по Курской области сообщает о множестве ложных звонков на номер «112» в минувшее воскресенье. Причем один горожанин был особенно настойчив и сделал десятки попыток пообщаться с диспетчером.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, житель Курска за один день 82 раза позвонил в службу спасения, но так и не сообщил никакой конкретной информации, потому что членораздельно не смог сказать ни слова. Данные об этих звонках сотрудники МЧС передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

    Представитель регионального МЧС также рассказал, что еще около 300 звонков поступило диспетчерам с телефонов без сим-карт, на которые невозможно перезвонить. В ведомстве отметили, что нередко взрослые дают такие аппараты маленьким детям, которые случайно набирают телефон спасения и занимают линию, отвлекая диспетчера от работы.

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