Грабители отобрали у московского студента 7 миллионов, отложенных на биткоины

Московские полицейские ищут грабителей, напавших на студента московского колледжа и его друзей.
Инцидент произошел ночью 21 января на севере столицы. Трое злоумышленников на Toyota Land Cruiser 200 перегородили путь Nissan Teana, а потом потребовали от студента колледжа 1998 года рождения, который находился за рулем иномарки, и его друзей выйти из машины.
Затем грабители избили молодых людей, забрали их мобильные телефоны и похитили из багажника 6 млн 875 тыс. рублей, которые водитель собирался потратить на покупку биткоинов, передает РИА Новости. После этого злоумышленники скрылись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас устанавливаются личности преступников, сообщает агентство «Москва».
Затем грабители избили молодых людей, забрали их мобильные телефоны и похитили из багажника 6 млн 875 тыс. рублей, которые водитель собирался потратить на покупку биткоинов, передает РИА Новости. После этого злоумышленники скрылись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас устанавливаются личности преступников, сообщает агентство «Москва».
Комментарии