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    Грабители отобрали у московского студента 7 миллионов, отложенных на биткоины

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    Грабители отобрали у московского студента 7 миллионов, отложенных на биткоины

    Грабители отобрали у московского студента 7 миллионов, отложенных на биткоины

    Московские полицейские ищут грабителей, напавших на студента московского колледжа и его друзей.

    Инцидент произошел ночью 21 января на севере столицы. Трое злоумышленников на Toyota Land Cruiser 200 перегородили путь Nissan Teana, а потом потребовали от студента колледжа 1998 года рождения, который находился за рулем иномарки, и его друзей выйти из машины.

    Затем грабители избили молодых людей, забрали их мобильные телефоны и похитили из багажника 6 млн 875 тыс. рублей, которые водитель собирался потратить на покупку биткоинов, передает РИА Новости. После этого злоумышленники скрылись.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас устанавливаются личности преступников, сообщает агентство «Москва».

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