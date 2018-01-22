Назван лучший фильм года по версии киноактеров США

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Лос-Анжделесе прошла 24-я церемония вручения наград актерской гильдии США. Главный приз — за лучший актерский состав — получил фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Снявшиеся в этом фильме актеры Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл победили в категории «Лучшая женская роль первого плана» и «Лучшая мужская роль второго плана» соответственно, сообщается на сайте премии.
Ранее фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию «Золотой глобус» как лучшая драма.
Актером года гильдия признала Гэри Олдмана, который сыграл роль британского политика Уинстона Черчилля в драме «Темные времена».
Ранее фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию «Золотой глобус» как лучшая драма.
Актером года гильдия признала Гэри Олдмана, который сыграл роль британского политика Уинстона Черчилля в драме «Темные времена».
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