СМИ узнали о планах Домодедово построить еще шесть взлетно-посадочных полос

Аэропорт Домодедово планирует построить еще шесть
взлетно-посадочных полос (ВПП).
Как пишет «Коммерсантъ», такие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством.
На данный момент в Домодедово работают две параллельные независимые ВПП и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой. В рамках концессии на 55 лет аэропорт предлагает расширить аэродром до восьми взлетно-посадочных полос. Две из них планируется построить до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.
По данным источника газеты в авиационной отрасли, параллельно Домодедово пытается ослабить позиции ключевого конкурента — Шереметьево и жалуется правительству, что к заключению концессионных соглашений столичные аэропорты подходят «в неравных условиях». Так, представители воздушной гавани отмечают, что в 2001–2016 годах Шереметьево получило из бюджета 120 миллиардов рублей, Внуково — 48 миллиардов рублей, Домодедово — 53 миллиарда рублей. Поэтому Домодедово предлагает снимать с конкурента повышенные платежи по итогам уже сделанных государством вложений.
Между тем, отметил собеседник газеты, общие затраты на развитие аэропортов Москвы до 2037 года оцениваются в 190 миллиардов рублей, и большая часть из них требуется именно Домодедово.
Отмечается, что постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры правительство намеревается выпустить к середине марта.
На данный момент в Домодедово работают две параллельные независимые ВПП и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой. В рамках концессии на 55 лет аэропорт предлагает расширить аэродром до восьми взлетно-посадочных полос. Две из них планируется построить до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.
По данным источника газеты в авиационной отрасли, параллельно Домодедово пытается ослабить позиции ключевого конкурента — Шереметьево и жалуется правительству, что к заключению концессионных соглашений столичные аэропорты подходят «в неравных условиях». Так, представители воздушной гавани отмечают, что в 2001–2016 годах Шереметьево получило из бюджета 120 миллиардов рублей, Внуково — 48 миллиардов рублей, Домодедово — 53 миллиарда рублей. Поэтому Домодедово предлагает снимать с конкурента повышенные платежи по итогам уже сделанных государством вложений.
Между тем, отметил собеседник газеты, общие затраты на развитие аэропортов Москвы до 2037 года оцениваются в 190 миллиардов рублей, и большая часть из них требуется именно Домодедово.
Отмечается, что постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры правительство намеревается выпустить к середине марта.
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