Вандалы повредили памятник «Здесь начинается Россия» на Камчатке

Полицейские ищут вандалов, атаковавших один из самых известных памятников Камчатки.
Неизвестные злоумышленники повредили памятник «Здесь начинается Россия», обломав медведице уши.
В связи с произошедшим местные власти объявили награду за информацию о злоумышленников. Полиция проводит проверку.
Памятник «Здесь начинается Россия» — это скульптурная композиция из медведицы и медвежонка на каменном постаменте. Ранее вандалы уже нападали на памятник. Так, злоумышленники ломали скульптуру и «отнимали» рыбу, которую медведица держит в зубах. Кроме того, вандалы разбивали указатель с надписью «Крым». Сейчас памятник находится под круглосуточным видеонаблюдением.
Как отметили в администрации Елизовского муниципального района, в окрестностях которого установлена скульптура, памятник считается визитной карточкой Камчатки. Он символизирует не только полуостров, но и всю Россию, а также напоминает жителям Камчатки, что они не оторваны от материка.
В связи с произошедшим местные власти объявили награду за информацию о злоумышленников. Полиция проводит проверку.
Памятник «Здесь начинается Россия» — это скульптурная композиция из медведицы и медвежонка на каменном постаменте. Ранее вандалы уже нападали на памятник. Так, злоумышленники ломали скульптуру и «отнимали» рыбу, которую медведица держит в зубах. Кроме того, вандалы разбивали указатель с надписью «Крым». Сейчас памятник находится под круглосуточным видеонаблюдением.
Как отметили в администрации Елизовского муниципального района, в окрестностях которого установлена скульптура, памятник считается визитной карточкой Камчатки. Он символизирует не только полуостров, но и всю Россию, а также напоминает жителям Камчатки, что они не оторваны от материка.
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