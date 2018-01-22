Гонщик Николаев рассказал о трудностях на пути к победе в ралли «Дакар-2018»

Российская команда заняла первое место в ралли
«Дакар-2018» в заезде на грузовиках. Экипажу Эдуарда Николаева эта победа далась нелегко. Понервничать пришлось и спортсменам, и болельщикам. За 2 дня до окончания гонки россиянина и его главного соперника из Аргентины разделяла всего одна секунда. Развязка наступила лишь на финальном этапе заезда.
От них ждали только победы. Приучили. За 40 лет существования ралли «Париж — Дакар» менялось место проведения гонок (из-за нестабильной ситуации и военных конфликтов на Африканском континенте состязания в последние годы проходили на территории Южной Америки), менялось название. Имя было сокращено, в последние годы гонки называли просто «Дакаром». Вместо одних стран, где шли соревнования, выбирали другие, маршруты становились все сложнее. А еще менялись экипажи наших КамАЗов, но неизменным все эти годы оставалось одно: наши грузовики постоянно боролись за призовые места, а в последние десятилетия почти всегда первыми приходили на финиш в общем зачете.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, состязания этого года для российской команды стали особенными. Мало того, что это ралли — юбилейное. Проводилось оно уже в 40-й раз, так и наша команда под названием «КамАЗ-мастер» отмечает в этом году свое 30-летие.
В этот раз организаторы гонок выбрали как никогда сложный для прохождения маршрут: 8 тысяч километров, перуанские дюны, боливийское высокогорье с нехваткой кислорода и аргентинское бездорожье. По количеству сходов с трассы «Дакар-2018» лидирует среди состязаний прошлых лет. Но наши КамАЗы вновь выбились в лидеры, хотя и у экипажа-победителя случались аварии на трассе.
Почти до самого конца гонки шла упорная борьба между экипажем «КамАЗ-мастер» во главе с россиянином Эдуардом Николаевым и аргентинской командой, возглавляемой Федерико Вильягрой. Последний хорошо знал все трассы в родной стране. И после 12-го тура разница между экипажами составляла всего лишь одну секунду.
Владимир Чагин, руководитель команды «КамАЗ-мастер: „Одна секунда! Такого не было в истории. Я такого не помню. И какое было напряжение. Тот темп, который задали экипажи, который задали Николаев и Вильягра, ни один грузовик, ни одна машина на планете не смогла бы выдержать. Вопрос был только в том, кто первый сломается — машина или человек“».
Люди выдержали. Сломалась коробка передач у аргентинцев на трассе Сан-Хуан — Кордоба. Они и сошли с дистанции. Наши снова первые!
Эдуард Николаев, победитель «Дакар-2018» в классе грузовиков: «Психологически очень непросто, когда конкуренты давят на пятки. Ладно если минута-две, а тут секунда! И какая команда — команда, которая на протяжении многих лет с нами соперничает».
Перед еще одним российским экипажем, во главе с пилотом Айратом Мардеевым стояла задача максимально поддерживать КамАЗ Эдуарда Николаева на трассе. Но и здесь не обошлось без удачи. Второй грузовик россиян на финиш пришел третьим, пропустив вперед себя лишь белорусскую команду. Такой вот двойной успех в юбилейный год для «КамАЗ-мастер».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, состязания этого года для российской команды стали особенными. Мало того, что это ралли — юбилейное. Проводилось оно уже в 40-й раз, так и наша команда под названием «КамАЗ-мастер» отмечает в этом году свое 30-летие.
В этот раз организаторы гонок выбрали как никогда сложный для прохождения маршрут: 8 тысяч километров, перуанские дюны, боливийское высокогорье с нехваткой кислорода и аргентинское бездорожье. По количеству сходов с трассы «Дакар-2018» лидирует среди состязаний прошлых лет. Но наши КамАЗы вновь выбились в лидеры, хотя и у экипажа-победителя случались аварии на трассе.
Почти до самого конца гонки шла упорная борьба между экипажем «КамАЗ-мастер» во главе с россиянином Эдуардом Николаевым и аргентинской командой, возглавляемой Федерико Вильягрой. Последний хорошо знал все трассы в родной стране. И после 12-го тура разница между экипажами составляла всего лишь одну секунду.
Владимир Чагин, руководитель команды «КамАЗ-мастер: „Одна секунда! Такого не было в истории. Я такого не помню. И какое было напряжение. Тот темп, который задали экипажи, который задали Николаев и Вильягра, ни один грузовик, ни одна машина на планете не смогла бы выдержать. Вопрос был только в том, кто первый сломается — машина или человек“».
Люди выдержали. Сломалась коробка передач у аргентинцев на трассе Сан-Хуан — Кордоба. Они и сошли с дистанции. Наши снова первые!
Эдуард Николаев, победитель «Дакар-2018» в классе грузовиков: «Психологически очень непросто, когда конкуренты давят на пятки. Ладно если минута-две, а тут секунда! И какая команда — команда, которая на протяжении многих лет с нами соперничает».
Перед еще одним российским экипажем, во главе с пилотом Айратом Мардеевым стояла задача максимально поддерживать КамАЗ Эдуарда Николаева на трассе. Но и здесь не обошлось без удачи. Второй грузовик россиян на финиш пришел третьим, пропустив вперед себя лишь белорусскую команду. Такой вот двойной успех в юбилейный год для «КамАЗ-мастер».
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