В Якутии в заселенной детьми-сиротами новостройке рухнул потолок

Правоохранительные органы Якутии разбираются в обстоятельствах обрушения, которое произошло в жилом здании в селе Сунтар.
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в доме, построенном в селе Сунтар для детей-сирот, обвалился потолок. Как выяснило надзорное ведомство, четырехквартирное жилое здание было введено в эксплуатацию в 2013 году. В нем поселились дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Из заявления прокуратуры Республики Саха (Якутия): «По поручению прокуратуры республики прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту обрушения 22 января потолка в одной из квартир жилого дома. В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению при строительстве дома градостроительного законодательства, оценку законности действий при приемке объекта в эксплуатацию».
Как сообщили в администрации села Сунтар, при обрушении потолка никто не пострадал. Уже известно, что дом строился по заказу Сунтарского района, застройщиком был индивидуальный предприниматель.
Из заявления прокуратуры Республики Саха (Якутия): «По поручению прокуратуры республики прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту обрушения 22 января потолка в одной из квартир жилого дома. В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению при строительстве дома градостроительного законодательства, оценку законности действий при приемке объекта в эксплуатацию».
Как сообщили в администрации села Сунтар, при обрушении потолка никто не пострадал. Уже известно, что дом строился по заказу Сунтарского района, застройщиком был индивидуальный предприниматель.
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