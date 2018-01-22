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    В Якутии в заселенной детьми-сиротами новостройке рухнул потолок

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    • Фото: Новости Якутии и Якутска / vk.com
    В Якутии в заселенной <nobr>детьми-сиротами</nobr> новостройке рухнул потолок

    В Якутии в заселенной детьми-сиротами новостройке рухнул потолок

    В Якутии в заселенной <nobr>детьми-сиротами</nobr> новостройке рухнул потолок
  • Фото: Новости Якутии и Якутска / vk.com

    • Правоохранительные органы Якутии разбираются в обстоятельствах обрушения, которое произошло в жилом здании в селе Сунтар.

    Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в доме, построенном в селе Сунтар для детей-сирот, обвалился потолок. Как выяснило надзорное ведомство, четырехквартирное жилое здание было введено в эксплуатацию в 2013 году. В нем поселились дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

    Из заявления прокуратуры Республики Саха (Якутия): «По поручению прокуратуры республики прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту обрушения 22 января потолка в одной из квартир жилого дома. В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению при строительстве дома градостроительного законодательства, оценку законности действий при приемке объекта в эксплуатацию».

    Как сообщили в администрации села Сунтар, при обрушении потолка никто не пострадал. Уже известно, что дом строился по заказу Сунтарского района, застройщиком был индивидуальный предприниматель.

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