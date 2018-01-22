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    ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

    ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

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    ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

    ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

    ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

      Ситуация в Донбассе вновь обострилась. Под огонь украинских военных накануне попал рейсовый автобус. Один человек погиб, еще один получил ранения. В руководстве ДНР заявили, что обратятся в ОБСЕ с требованием тщательно расследовать эту атаку.

      Все произошло в буферной зоне между блокпостами украинских силовиков и армии ДНР. Рейсовый автобус уже подъезжал к пункту пропуска «Еленовка». Пассажиры, возвращавшиеся в Донецк, приготовились к паспортному контролю и таможенному досмотру. В следующую секунду с украинской стороны раздалась стрельба.

      Иван Левченко, начальник штаба Докучаевского городского отдела полиции ДНР: «Из огнестрельного оружия был совершен обстрел блокпоста „Еленовка“, где находился автобус. Один человек ранен, один погиб на месте».

      Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, в момент атаки в автобусе находились 55 пассажиров. Они даже не успели пригнуться. Несколько пуль угодили в стекла. Одного мужчину ранило, сидевшему в противоположном ряду пуля угодила прямо в голову.

      В первые минуты 57-летнему пенсионеру пытались оказать помощь дежурные врачи МЧС, неподалеку от места атаки расположен медицинский пункт спасателей. Но рана оказалась смертельной. Другого пострадавшего задело рикошетом, его доставили в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии. Мужчине сделали операцию. Зашили поврежденные ткани. Сейчас его жизнь вне опасности.

      Александр, пострадавший: «Ранение сквозное. В шею вошло, в щеку вышло».

      В момент случившегося на подступах к блокпосту «Еленовка» шел стрелковый бой. Сначала следователи предположили, что автобус попал под шальные пули, но после осмотра баллистиками, сомнения отпали: стреляли целенаправленно.

      Александр Захарченко, глава ДНР: «Это первая ласточка того, что был принят закон о деоккупации. Смотрите, что получается: у них вообще руки развязаны полностью. Не стесняясь, стреляют по гражданским. Это все направлено на начало войны».

      Власти ДНР обратились к ОБСЕ с требованием провести тщательное расследование трагедии и найти виновных. В свою очередь Украинская сторона в обстреле автобуса ожидаемо обвинила военных самопровозглашенной республики.

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