ДНР просит миссию ОБСЕ заняться расследованием атаки на пассажирский автобус

Ситуация в Донбассе вновь обострилась. Под огонь украинских военных накануне попал рейсовый автобус. Один человек погиб, еще один получил ранения. В руководстве ДНР заявили, что обратятся в ОБСЕ с требованием тщательно расследовать эту атаку.
Все произошло в буферной зоне между блокпостами украинских силовиков и армии ДНР. Рейсовый автобус уже подъезжал к пункту пропуска «Еленовка». Пассажиры, возвращавшиеся в Донецк, приготовились к паспортному контролю и таможенному досмотру. В следующую секунду с украинской стороны раздалась стрельба.
Иван Левченко, начальник штаба Докучаевского городского отдела полиции ДНР: «Из огнестрельного оружия был совершен обстрел блокпоста „Еленовка“, где находился автобус. Один человек ранен, один погиб на месте».
Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, в момент атаки в автобусе находились 55 пассажиров. Они даже не успели пригнуться. Несколько пуль угодили в стекла. Одного мужчину ранило, сидевшему в противоположном ряду пуля угодила прямо в голову.
В первые минуты 57-летнему пенсионеру пытались оказать помощь дежурные врачи МЧС, неподалеку от места атаки расположен медицинский пункт спасателей. Но рана оказалась смертельной. Другого пострадавшего задело рикошетом, его доставили в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии. Мужчине сделали операцию. Зашили поврежденные ткани. Сейчас его жизнь вне опасности.
Александр, пострадавший: «Ранение сквозное. В шею вошло, в щеку вышло».
В момент случившегося на подступах к блокпосту «Еленовка» шел стрелковый бой. Сначала следователи предположили, что автобус попал под шальные пули, но после осмотра баллистиками, сомнения отпали: стреляли целенаправленно.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Это первая ласточка того, что был принят закон о деоккупации. Смотрите, что получается: у них вообще руки развязаны полностью. Не стесняясь, стреляют по гражданским. Это все направлено на начало войны».
Власти ДНР обратились к ОБСЕ с требованием провести тщательное расследование трагедии и найти виновных. В свою очередь Украинская сторона в обстреле автобуса ожидаемо обвинила военных самопровозглашенной республики.
Иван Левченко, начальник штаба Докучаевского городского отдела полиции ДНР: «Из огнестрельного оружия был совершен обстрел блокпоста „Еленовка“, где находился автобус. Один человек ранен, один погиб на месте».
Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, в момент атаки в автобусе находились 55 пассажиров. Они даже не успели пригнуться. Несколько пуль угодили в стекла. Одного мужчину ранило, сидевшему в противоположном ряду пуля угодила прямо в голову.
В первые минуты 57-летнему пенсионеру пытались оказать помощь дежурные врачи МЧС, неподалеку от места атаки расположен медицинский пункт спасателей. Но рана оказалась смертельной. Другого пострадавшего задело рикошетом, его доставили в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии. Мужчине сделали операцию. Зашили поврежденные ткани. Сейчас его жизнь вне опасности.
Александр, пострадавший: «Ранение сквозное. В шею вошло, в щеку вышло».
В момент случившегося на подступах к блокпосту «Еленовка» шел стрелковый бой. Сначала следователи предположили, что автобус попал под шальные пули, но после осмотра баллистиками, сомнения отпали: стреляли целенаправленно.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Это первая ласточка того, что был принят закон о деоккупации. Смотрите, что получается: у них вообще руки развязаны полностью. Не стесняясь, стреляют по гражданским. Это все направлено на начало войны».
Власти ДНР обратились к ОБСЕ с требованием провести тщательное расследование трагедии и найти виновных. В свою очередь Украинская сторона в обстреле автобуса ожидаемо обвинила военных самопровозглашенной республики.
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