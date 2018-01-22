Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  
    Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии. Греция, Македония, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

    Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

    комментировать
    Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

    Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

    Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

      Более ста тысяч человек вышли на демонстрацию в Салониках. Для разгона акции протеста полиции пришлось применить слезоточивый газ. Демонстранты выступили против смены названия соседней Македонии.

      Люди выступали против переименования соседней Бывшей югославской Республики Македония в Македонию. Если это произойдет, на карте Европы появится страна с абсолютно таким же названием, как у греческой провинции Македонии.

      Протестующие призывали бывшую югославскую республику изменить название на любое другое, например, на Новую или Северную Македонию. Без этого решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО. Премьер-министр республики Зоран Заев уже заявил, что по этому вопросу будет проведен общенациональный референдум.

      Cпор вокруг Македонии продолжается уже 25 лет. В начале девяностых ООН признала ее под временным названием Бывшая югославская Республика Македония. Власти Греции считают, что использование сокращенного варианта позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru