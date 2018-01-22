Сто тысяч демонстрантов в Греции выступили против нового названия Македонии

Более ста тысяч человек вышли на демонстрацию в Салониках. Для разгона акции протеста полиции пришлось применить слезоточивый газ. Демонстранты выступили против смены названия соседней Македонии.
Люди выступали против переименования соседней Бывшей югославской Республики Македония в Македонию. Если это произойдет, на карте Европы появится страна с абсолютно таким же названием, как у греческой провинции Македонии.
Протестующие призывали бывшую югославскую республику изменить название на любое другое, например, на Новую или Северную Македонию. Без этого решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО. Премьер-министр республики Зоран Заев уже заявил, что по этому вопросу будет проведен общенациональный референдум.
Cпор вокруг Македонии продолжается уже 25 лет. В начале девяностых ООН признала ее под временным названием Бывшая югославская Республика Македония. Власти Греции считают, что использование сокращенного варианта позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю.
Протестующие призывали бывшую югославскую республику изменить название на любое другое, например, на Новую или Северную Македонию. Без этого решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО. Премьер-министр республики Зоран Заев уже заявил, что по этому вопросу будет проведен общенациональный референдум.
Cпор вокруг Македонии продолжается уже 25 лет. В начале девяностых ООН признала ее под временным названием Бывшая югославская Республика Македония. Власти Греции считают, что использование сокращенного варианта позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю.
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