Власти штата Нью-Йорк нашли деньги на открытие Статуи Свободы

Работа госучреждений в США останется парализованной. Американский сенат вновь не смог утвердить резолюцию о временном финансировании федерального правительства. Часть расходов уже взяли на себя власти штатов.
Очередное рассмотрение документа назначено на сегодня в 20:00 по Москве. Ранее Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который предполагает продление финансирования работы правительства до середины февраля. Сенаторы должны были принять решение по этому вопросу до минувшей пятницы, чтобы не допустить приостановку работы правительства. Но документ раскритиковали демократы.
В итоге федеральные ведомства Америки начали отправлять сотрудников в отпуск. Из-за нехватки денег пришлось даже закрыть доступ к Статуе Свободы в Нью-Йорке, туристам, уже купившим билеты, предлагали взамен другие экскурсии. Позже власти штата Нью-Йорк решили пока взять расходы на себя, и монумент снова открыли.
В итоге федеральные ведомства Америки начали отправлять сотрудников в отпуск. Из-за нехватки денег пришлось даже закрыть доступ к Статуе Свободы в Нью-Йорке, туристам, уже купившим билеты, предлагали взамен другие экскурсии. Позже власти штата Нью-Йорк решили пока взять расходы на себя, и монумент снова открыли.
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