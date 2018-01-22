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    Жители Сеула на вокзале сожгли флаг КНДР и фото Ким Чен Ына

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    Жители Сеула на вокзале сожгли флаг КНДР и фото Ким Чен Ына

    Жители Сеула на вокзале сожгли флаг КНДР и фото Ким Чен Ына

    Жители Сеула на вокзале сожгли флаг КНДР и фото Ким Чен Ына
  • Фото: Associated Press © 2018, Ahn Young-joon

    • В южнокорейской столице на площади Сеульского вокзала состоялась массовая акция против прибытия в город делегации северокорейских деятелей культуры. Когда ситуация стала выходить из-под контроля, в происходящее пришлось вмешаться полицейским.

    По информации агентства «Рёнхап», собравшиеся у станции сожгли флаги КНДР и фотографии лидера этой страны Ким Чен Ына. Правоохранители потушили пламя огнетушителями.

    Акция была организована Корейской патриотической партией в связи с подготовительным визитом в Южную Корею делегации представителей КНДР. Они собираются в Сеул в преддверии гастролей северокорейских музыкантов, визит состоится в феврале и будет приурочен к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

    Из заявления Корейской патриотической партии: «Олимпиада в Пхёнчхане на деле становится пхеньянской олимпиадой Ким Чен Ына для пропаганды северокорейской системы и оправдания северокорейского ядерного оружия».

    Представители КНДР и Южной Кореи 9 января согласовали приезд на Игры северокорейских спортсменов, болельщиков и музыкантов, а также договорились о совместных тренировках команд обеих стран на одном из горнолыжных курортов в Северной Кореи.

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